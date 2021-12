Nuove restrizioni in Sicilia, Musumeci firma la “Stretta di Natale” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Musumeci ha firmato una nuova ordinanza con ulteriori misure di prevenzione in vista delle festività natalizie. Si tratta di Nuove misure di prevenzione anti Covid in arrivo in Sicilia per contrastare la diffusione del virus, anche nella variante comunemente nota come “Omicron”, in vista delle prossime festività natalizie. I provvedimenti entreranno in vigore da domani, (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di mercoledì 1 dicembre 2021)hato una nuova ordinanza con ulteriori misure di prevenzione in vista delle festività natalizie. Si tratta dimisure di prevenzione anti Covid in arrivo inper contrastare la diffusione del virus, anche nella variante comunemente nota come “Omicron”, in vista delle prossime festività natalizie. I provvedimenti entreranno in vigore da domani, (Monrealelive.it)

Advertising

CB_Ignoranza : In Olanda le nuove restrizioni anti Covid impediscono praticare sport a livello dilettantistico tra le 5 di pomerig… - pisto_gol : Nuove restrizioni a causa del Covid-19 nel calcio tedesco: ai match in programma per la Bundesliga potranno assiste… - NicolaPorro : ?? Alla faccia dei 'migliori': arrivano nuove #restrizioni e #supergreenpass. Ecco a cosa dovremo sottostare ?? - zazoomblog : Nuove restrizioni in Sicilia Musumeci firma la “Stretta di Natale” - #Nuove #restrizioni #Sicilia #Musumeci… - simonamancini24 : RT @GeMa7799: Il primo ministro francese Castex, convoca un un consiglio per la difesa della salute per lunedì prossimo, da decidere nuove… -