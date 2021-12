Live Sassuolo-Napoli 0-0 Ferrari pericoloso, Ospina para (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il Napoli capolista va sul campo del Sassuolo dopo il poker rifilato alla Lazio. Proprio i neroverdi hanno sconfitto il Milan a domicilio consentendo agli azzurri di salire da soli in vetta alla... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ilcapolista va sul campo deldopo il poker rifilato alla Lazio. Proprio i neroverdi hanno sconfitto il Milan a domicilio consentendo agli azzurri di salire da soli in vetta alla...

Advertising

infoitsport : LIVE COPPA ITALIA PRIMAVERA – Inter-Sassuolo 0-0, parità anche al 120': ora i rigori - infoitsport : Live Sassuolo-Napoli 0-0 Zielinski divora la palla del vantaggio - arlida_official : Napoli vs Sassuolo | ITALY Serie A Live stream Live link Game ??? - Mediagol : LIVE Serie A 01/12/2021, Sassuolo-Napoli: segui la diretta del match - bayud4632 : RT @Swahilisokanews: #SerieA LIVE 15': Bologna 0-0 Roma 14': Inter Milan 0-0 Spezia ? 22:45 Genoa vs AC Milan Sassuolo vs Napoli https:/… -