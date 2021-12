Lazio, scelto il nuovo esterno offensivo: arriva dalla Serie A (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il nuovo esterno offensivo della Lazio potrebbe arrivare già in vista dell’imminente sessione del mercato di gennaio. Sarri avrebbe già individuato il giusto rinforzo per l’attacco per la seconda parte di stagione Occhi puntati su un nuovo esterno offensivo capace di dare una mano a Sarri dal punto di vista del turnover. La società biancoceleste Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ildellapotrebbere già in vista dell’imminente sessione del mercato di gennaio. Sarri avrebbe già individuato il giusto rinforzo per l’attacco per la seconda parte di stagione Occhi puntati su uncapace di dare una mano a Sarri dal punto di vista del turnover. La società biancoceleste Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

sportli26181512 : Lazio: scelto il sostituto di Muriqi: Secondo il Corriere dello Sport la Lazio vuole il 21enne attaccante norvegese… - LALAZIOMIA : Lazio: scelto il sostituto di Muriqi - sportli26181512 : Napoli, la probabile formazione: Spalletti non ha dubbi, scelto l'attaccante. Ci sono due armi in più...: Questa se… - laziopress : Leggo | Lazio, il progetto Sarri va avanti a gonfie vele: Lotito lo ha scelto anche per il futuro… - LALAZIOMIA : Leggo | Lazio, il progetto Sarri va avanti a gonfie vele: Lotito lo ha scelto anche per il futuro… -