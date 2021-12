Giornata Mondiale contro l’Aids, a Milano una mostra galleggiante (Di giovedì 2 dicembre 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 2 dicembre 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Advertising

robersperanza : Oggi è la Giornata Mondiale contro l'Aids. In 40 anni molti passi avanti sono stati fatti nella ricerca e nelle cu… - lauraboldrini : Il #1Dicembre è la Giornata Mondiale contro l’#AIDS. A 40 anni dai primi casi sono stati fatti passi avanti impor… - msdsalute : MSD Italia si illumina per celebrare la Giornata Mondiale dell' HIV/AIDS: informati, parlane, fermalo per donare al… - ClaudioMeazza : RT @Smartitina: Ero con gli altri Studenti contro il green pass quando sono arrivati degli studenti di medicina a offrirci dei preservativi… - Italiavela : RT @federvela: ??? NO WIND, NO RACE ? ? Giornata senza vento in Oman e prime regate del Mondiale ILCA 6 rinviate a domani ? ? #sailingFIVer… -