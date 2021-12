Calcio e Finanza | Bocciati gli emendamenti del decreto legge sul fisco favorevoli alle società calcistiche

Advertising

fanpage : Blitz della Guardia di Finanza nella sede della Juventus, Agnelli, Nedved e Paratici indagati. Aperta un'inchiesta… - Agenzia_Ansa : Ci sono accertamenti anche sui rapporti economici con Cristiano Ronaldo nell'inchiesta della procura di Torino e de… - sportface2016 : 'Macchina ingolfata' per gli eccessivi investimenti. Accertamenti sui rapporti con #Ronaldo, intercettazioni: ecco… - TommyBrain : EEP:Calcio e Cripto-Finanza - IacobellisT : EEP:Calcio e Cripto-Finanza -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Finanza

Calcio e Finanza

Lo afferma Emanuele Floridi, esperto di gestione del consenso, public affair and crisis management e strategic and risk advisor, a, parlando della riforma delche secondo ...Secondo quanto appreso da, infatti, sono stati bocciati praticamente in toto gli emendamenti a favore del mondo dello sport, e in particolare al mondo del, che erano stati ...Ieri John Elkann ha fatto il punto sulla situazione della holding di casa Agnelli, evidenziando come dal 2022 EXOR avrà 9 miliardi da investire sul mercato per acquisizioni e non solo. Ma come sono an ...Il tema del ruolo dei tifosi nelle società calcistiche è un tema caldo e dibattuto, riemerso con vigore in seguito alla pandemia e alle proteste contro la creazione della Superlega. In Italia vi è l’e ...