Allegri e la novità che nessuno ha notato durante Salernitana-Juventus

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) La sfida traha evidenziato un’importantetattica in casa bianconera conpronto a ripeterla anche in vista delle prossime giornata Massimilianoha scelto di puntare con forte decisione sul 4-2-3-1la sfida contro la. Match terminato 2-0 in favore dei bianconeri, ma che ha messo in evidenza una trasformazione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.