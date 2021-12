Valentina Ferragni e il tumore alla pelle | “La cicatrice è una medaglia che nessuno può toglierti”

(Di mercoledì 1 dicembre 2021)si mostra sui social con la sua, frutto dell’operazione di esportazione deldellache le è stato diagnosticato. E lo fa usando una citazione della serie di Zerocalcare: “Lanon passa, è come unachepuò portarti via”. L'articolo proviene da City Roma News.

