Risultati e classifica Serie A live: quattro squilli della Dea, vince anche la Fiorentina (Di martedì 30 novembre 2021) Risultati e classifica Serie A live: tutti gli aggiornamenti della quindicesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla quindicesima giornata di Serie A che si svolgerà tra martedì 30 e giovedì 2 dicembre: i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Turno infrasettimanale nel nostro massimo campionato che prende il via dalle sfide casalinghe di Fiorentina e Atalanta, mentre nel martedì di passione ci sarà spazio anche per una Juve in crisi che non potrà fallire l’appuntamento dell’Arechi. Mercoledì dedicato fortemente alla lotta Scudetto: l’Inter ospita lo Spezia dell’ex Thiago Motta e spera di accorciare su Milan (al cospetto di Sheva) e Napoli (al Mapei contro ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 novembre 2021): tutti gli aggiornamentiquindicesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla quindicesima giornata diA che si svolgerà tra martedì 30 e giovedì 2 dicembre: i, lae i marcatori delle partite. Turno infrasettimanale nel nostro massimo campionato che prende il via dalle sfide casalinghe die Atalanta, mentre nel martedì di passione ci sarà spazioper una Juve in crisi che non potrà fallire l’appuntamento dell’Arechi. Mercoledì dedicato fortemente alla lotta Scudetto: l’Inter ospita lo Spezia dell’ex Thiago Motta e spera di accorciare su Milan (al cospetto di Sheva) e Napoli (al Mapei contro ...

