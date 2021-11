Le Iene | anticipazioni | intervistato l’uomo della molestia alla giornalista

Leggi su ck12

(Di martedì 30 novembre 2021) Questa sera Lein prima serata su Italia 1: nuova conduttrice accanto a Nicola Savino: chi è la vittima dello scherzo Questa sera in prima serata su Italia 1 tornano Leconduzione con Nicola Savino ci sarà laFrancesca Fagnani. Foto FacebookSpazio anche per la questione di Greta Beccaglia, ladi Toscana Tvquale è stato toccato il fondoschiena in diretta al terminegara di Serie A Empoli-Fiorentina.autore del bruttissimo gesto, tifosoFiorentina, è stato trovato dalle forze dell’ordine grazie all’incorcio delle immagini dell’emittente e delle telecamere dello stadio. L’inviatatrasmissione Alice Martinelli l’ha incontrato e gli ha ...