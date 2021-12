Hellas Verona - Cagliari 0 - 0 | commento al risultato partita

Advertising

CagliariCalcio : ?? ?????? ?????????????? ?? ?? ????? Hellas Verona ???? #SerieATIM ????? Stadio Bentegodi ????? ore 20:45 CET ???? @DAZN_IT ??? ??… - TuttoHellasVer1 : Hellas Verona-Cagliari 0-0, il tabellino del match - benitez_leo : FINAL HELLAS VERONA 0 ??? CAGLIARI 0 - CentotrentunoC : #Cagliari ?? Finisce in pareggio al #Bentegodi, i rossoblù tornano con un solo punto in Sardegna.???? - CornerKickNG : #Serie A Results Atalanta 4-0 Venezia Fiorentina 3-1 Sampdoria Hellas Verona 0-0 Cagliari Salernitana 0-2 Juventus #CornerKickNG -

Ultime Notizie dalla rete : Hellas Verona

- Solo 0 - 0 trae Cagliari nella quindicesima giornata di Serie A. Dopo una partita bloccata e complicata, la squadra di Mazzarri guadagna un punto grazie ad un'ottima fase difensiva. Beffata la squadra ...Reti bianche al Bentegodi trae Cagliari. Nel primo tempo meglio gli ospiti, nel secondo si vede tantoche però non riesce a capitalizzare le occasioni costruite. Sale a 20 punti la ...Terminati i primi tempi dei match delle 20.45, validi per il quindicesimo turno di Serie A. HELLAS VERONA - CAGLIARI - Dopo 45 minuti è 0-0 tra Hellas Verona e Cagliari. Parte meglio la squadra di cas ...Tantissime emozioni e svariate modifiche alle gerarchie di altissima classifica nell’ultima domenica di novembre del campionato Under 19. Undici i raggruppamenti guidati da un singolo roster: nel C il ...