Antonio Di Fazio | la nuova ordinanza | “Seriale da 13 anni | sempre più spregiudicato L’unica misura possibile è il carcere”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 novembre 2021) La “serialità delle condotte” dell’imprenditoreDiè “costante almeno a partire dal 2008“. In questo anno l’uomo ha iniziato a violentare,dopo averla narcotizzata, sua moglie. Lo scrive il giudice per le indagini preliminari di Milano Chiara Valori nellaa carico del 50enne, chiarendo anche che il suo comportamento è diventato anzi “progressivamentepiù, pervasivo e violento“. E allo stesso tempo “più subdolo e raffinato, proprio allo scopo di indurre le vittime in uno stato confusionale mentale tale da impedire loro di ricordare” e qualsiasi “reazione”. Negli atti si evidenzia la sua “perversione”. Un uomo con comportamenti “seriali, caratterizzati da un modus operandi progressivamente affinato nel tempo, ...