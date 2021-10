Senato: l'aula approva l'ordine del giorno di Pd, M5s, Leu e Iv per lo scioglimento di Forza Nuova (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L'aula ha anche approvato la mozione presentata da Fi, FdI e Lega per contrastare ogni forma di violenza e di totalitarismo Leggi su rainews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L'ha ancheto la mozione presentata da Fi, FdI e Lega per contrastare ogni forma di violenza e di totalitarismo

