LIVE Zenit-Juventus | Champions League in DIRETTA | tra poco si comincia alla Gazprom Arena!

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MANCHESTER UNITED-ATALANTA 20.50 L’ultimo en plein di vittorie nelle prime tre sfide del girone sono giunte nel 2018/19 con Allegri: nella fase a gruppi i bianconeri hanno vinto le ultime quattro partite senza prendere gol con due tris in trasferta di fila tra Barcellona e Malmoe. 20.48 Intanto Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Sky Sport annunciano che il rinnovo di Paulo Dybala, atteso contro l’Inter, è imminente: inoltre, lastasera sa di aver una sorta di match point per la qualificazione. 20.46 Le due squadre stanno ultimando il riscaldamentoArena: tanta attesa per l’ultima giornata d’andata del Girone H. 20.44 Nel girone G dunque gli austriaci prendono il largo con 7 punti ...