LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2021 in DIRETTA: Ganna e il quartetto a caccia della finale contro la Gran Bretagna, oro per Martina Fidanza nello scratch! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.03 3:47.816 per la Francia!!! I transalpini sono in finale per l’oro ed affronteranno la vincente tra Italia e Gran Bretagna! 21.02 Francia che sta per andare a doppiare i danesi! 21.01 CHE FORZA della FRANCIA!! DUE SECONDI E MEZZO!! NON C’E’ COMPETIZIONE!!! IN VISIBILIO IL VELODROMO! 21.00 Brutta partenza per la Danimarca che neanche dopo un chilometro paga più di un secondo. 20.59 Comincia la semifinale nel boato dello Stade Velodrome di Roubaix! 20.57 Francia e Danimarca si giocano invece l’accesso alla finalissima: sfida di Grande fascino e competitività. 20.55 3:52.569 per la Svizzera che fa meglio della Russia! Tempo che potrebbe valere la finale di consolazione per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.03 3:47.816 per la Francia!!! I transalpini sono inper l’oro ed affronteranno la vincente tra Italia e! 21.02 Francia che sta per andare a doppiare i danesi! 21.01 CHE FORZAFRANCIA!! DUE SECONDI E MEZZO!! NON C’E’ COMPETIZIONE!!! IN VISIBILIO IL VELODROMO! 21.00 Brutta partenza per la Danimarca che neanche dopo un chilometro paga più di un secondo. 20.59 Comincia la seminel boato dello Stade Velodrome di Roubaix! 20.57 Francia e Danimarca si giocano invece l’accesso alla finalissima: sfida dide fascino e competitività. 20.55 3:52.569 per la Svizzera che fa meglioRussia! Tempo che potrebbe valere ladi consolazione per ...

