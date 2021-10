Advertising

iconanews : Eruzione Canarie: la lava raggiunge la località di La Laguna - giornaleradiofm : Approfondimenti: Eruzione Canarie: la lava raggiunge la località di La Laguna: (ANSA) - MADRID, 20 OTT - La lava de… - TeoloMassimo : RT @DanieleDann1: ?? #Canarie: Registrato #terremoto di magnitudo 4.8, il più forte dall'inizio dell'#eruzione vulcanica. @Emergenza24 #new… - horottoilvetro : RT @GiaPettinelli: Eruzione Canarie: oggi è un mese di attività del vulcano - SignorAldo : RT @DanieleDann1: ?? #Canarie: Registrato #terremoto di magnitudo 4.8, il più forte dall'inizio dell'#eruzione vulcanica. @Emergenza24 #new… -

Ultime Notizie dalla rete : Eruzione Canarie

La lava del vulcano di Cumbre Vieja, indal 19 settembre a La Palma (una delle isole) ha raggiunto la località di La Laguna, nel comune di Los Llanos de Aridane: lo riportano media iberici. Secondo l'agenzia di stampa Efe, ...Leggi notizie correlate ?allesimile all'Etna: "Per quanto ancora ci andrà bene?" ? Etna, fontane di lava nella notte VIDEO ? Etna, esplosioni e cenere: spettacolo nella notte Le ...La lava del vulcano di Cumbre Vieja, in eruzione dal 19 settembre a La Palma (una delle isole Canarie) ha raggiunto la località di La Laguna, nel comune di Los Llanos de Aridane: lo riportano media ib ...Secondo le ultime indicazioni scientifiche, 'il vulcano si è stabilizzato, ma questo non significa che la fine dell'eruzione sia vicina', ha spiegato il presidente delle Canarie Ángel Víctor Torres in ...