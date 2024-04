Rimini - ultima curva di campionato A Gubbio per chiudere a quota 53

(Di sabato 27 aprile 2024) La regular season ha le ore contate e ilha novanta minuti di tempo per ottenere il miglior piazzamento possibile. Tutto, è chiaro, non dipenderà esclusivamente da quello che i biancorossi di mister Troise domani riusciranno a mettere insieme in casa del, ultimo match di, prima dell’inizio dei playoff. Ilparte dal suo decimo posto messo al sicuro proprio domenica scorsa grazie alla vittoria contro la Virtus Entella. Ma quella posizione potrebbe essere migliorata. E’ chiaro che capitan Colombi e compagni ci dovranno mettere del loro in Umbria per battere la squadra di mister Braglia, ma poi dovranno tendere l’orecchio verso gli altri campi, quelli nei quali saranno impegnati le dirette concorrenti. Arezzo, Pontedera e Pescara le tre squadre che ilpuò mettere ...

È più di una partita fondamentale ed è più di uno scontro diretto. In sintesi Recanatese - Rimini di questo tardo pomeriggio assomiglia ad una finale, almeno per la squadra giallorossa che, da tempo, ha esaurito tutti i bonus a disposizione ed ha la necessità inderogabile di "mentalizzarsi" in una ...

Gubbio – Una delle note positive del pareggio al "Tubaldi" di Recanati è la prestazione da migliore in campo – premio da dividere con Sbaffo – di Alessio Di Massimo . La doppietta siglata contro i marchigiani lo fa balzare in testa alla classifica marcatori del suo Gubbio grazie agli 11 gol segnati, ...

Fermana-Pescara è l'ultima di regular season: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming - Match in programma domenica 28 aprile alle ore 20 al Bruno Recchioni: trasferta vietata ai tifosi di Pescara e provincia

Rbr, occhio alla terribile Rieti che ha "regalato" l'ultimo dispiacere ai biancorossi - Rbr si prepara a sfidare la Real Sebastiani nei playoff, cercando il riscatto dopo l'unica sconfitta subita in stagione. Numeri equilibrati e attacchi potenti renderanno la serie avvincente.

