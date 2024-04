Morta a Salerno la pianista che è rimasta in coma 14 anni dopo un' operazione estetica al seno

Sabreen Alrouh Joudeh è nata orfana ma la sua vita , considerata una speranza per la Striscia di Gaza martoriata da quasi sette mesi di guerra, si è rivelata breve: è morta il 25 aprile a meno di una settimana di vita . Durante una raffica di intensi attacchi aerei israeliani condotti il 20 aprile ... Continua a leggere>>

Rita Combi era scomparsa lo scorso 21 aprile da Nettuno, provincia di Roma. È stata ri trovata morta nelle campagne di Latina . Indagini in corso.Continua a leggere Continua a leggere>>

Aveva da poco partecipato alle celebrazioni per il 25 aprile quando è stata trovata morta nel palazzo del Municipio di cui era sindaca. Mirella Cerini, 5oenne prima cittadina di Castellanza in provincia di Varese, è deceduta per un malore, probabilmente un infarto: indossava ancora la fascia ...

Continua a leggere>>