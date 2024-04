Cgia - lavoratori in aument - soprattutto al Sud Ma stipendi ancora troppo bassi

(Di sabato 27 aprile 2024) In una nota la, Associazione Artigiani Piccole Imprese, fornisce uno sguardo dettagliato sulle tendenze recenti del mercato del lavoro. I numeri del report fanno ben sperare, perché sono più che positivi. Il panorama del mercato del lavoro italiano è pervaso infatti da una nota di ottimismo, caratterizzato da un record storico di occupati e da un significativoo del numero dicon contratti a tempo indeterminato. Inoltre, si è registrato un notevole incremento del personale altamente qualificato, fornendo un quadro promettente per il futuro dell’occupazione nel nostro Paese. Secondo le proiezioni, il numero totale di persone impiegate è previsto possaare ulteriormente, avvicinandosi ai 24 milioni entro il 2025.o del 5% dei contratti a tempo ...

Lavoro, cgia: entro il 2025 Italia vicina ai 24 milioni di occupati. Dal pre-Covid balzo del 3,5% dei lavoratori nel Mezzogiorno - Entro il 2025 l’Italia potrebbe sfiorare i 24 milioni di occupati. Lo rileva l’ufficio studi della cgia che ha analizzato il mercato del lavoro interno, con una proiezione sull’inizio del prossimo ann ...

cgia, lavoratori in aumento, soprattutto al Sud. Ma stipendi ancora troppo bassi - Un report diffuso dalla cgia ha messo in evidenza dati incoraggianti sull’occupazione in Italia, fornendo una panoramica completa dei dati. Stipendi ancora troppo bassi ...

Aumentano gli occupati in Sicilia: +5,2 per cento dal 2019, meglio solo la Puglia. Enna terza fra le province - «È un momento particolarmente positivo per il nostro mercato del lavoro. Sia per il record storico ... Lo rileva l’ufficio studi della cgia, aggiungendo che 8 dipendenti su 10 hanno il posto fisso ma ...

