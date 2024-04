Moto3 | Alonso detta legge anche sul bagnato nella FP2 di Jerez Bene Bertelle

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) SulDavid. Il pilota della CFMoto Aspar Team ha fatto segnare il miglior tempo in occasione della FP2 del GP della Spagna, appuntamento numero quattro del Motomondiale 2024, dimostrando competitività e brillantezzasull’asfalto colmo di pioggia. In una sessione contrassegnata, come è normale che sia, da tante scivolate, il padrone di casa (già con il pass per il Q2) ha fermato il crono sull’1:56:910, svettando in particolar modo nel secondo e nel terzo settore e precedendo il compagno di squadra Joel Esteban, secondo con una differenza di 0.096, davanti ad Angel Piqueras (Leopard Racing), terzo a 0.388. Benissimo poi Matteo(Rivacold Snipers Team), al quinto posto con un gap di 1.047, posizionandosi alle spalle di Adrian Fernandez (Leopard ...