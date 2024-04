Golf - Jarvis vola al comando dell’ISPS Handa Championship in Japan ad un round dal termine

(Di sabato 27 aprile 2024) Iisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento settimanale. Siamo infatti giunti ad un solodaldi un combattutissimo ISPSin(montepremi 2,250 milioni di dollari), evento nato soltanto due anni fa ed organizzato in collaborazione tra Tour Europeo eTour. A 18 buche dalla conclusione del torneo guida la classifica Casey. Il sudafricano risale la leaderboard grazie al -6 di giornata, issandosi ad un complessivo -13 (197 colpi) che gli consente di avere una lunghezza di margine sul tedesco Yannik Paul. In terza posizione con lo score di -11 troviamo un quintetto composto dallo svedese Sebastian Soederberg, dal cinese Haotong Li, dal francese Tom ...

Va in scena questa settimana il ritorno in Giappone del DP World Tour. E si ha attraverso l' ISPS Handa Championship del Taiheiyo Club a Gotemba, città da meno di 100.000 anime che si trova nella prefettura di Shizuoka. Terza edizione, e seconda sul circuito a matrice europea, per il torneo, che ...

Dopo una partenza ritardata per tempo non proprio clemente, è arrivata anche la sospensione del primo giro all'ISPS Handa Championship 2024, che si disputa al Taiheiyo Club di Gotemba, in Giappone. Al momento la testa è occupata, a -5, dal tedesco Yannik Paul e da quattro giapponesi , Taisei ...

Non è ancora del tutto concluso il secondo giro dell'ISPS Handa Championship 2024 , che si porta ancora il ritardo accumulato nella prima giornata. C'è stata infatti la sospensione per oscurità quando mancano poche buche da completare alle ultime partenze, ma possiamo dire che i verdetti del giro ...

Golf: Dp World Tour, Laporta e Celli 19/i in Giappone - Procede a rilento, in Giappone, l'ISPS handa championship. Dopo il primo, anche il secondo round e' stato sospeso anzitempo per l'arrivo dell'oscurita'.

Dp World Tour, Laporta e Celli 19/i in Giappone - Procede a rilento, in Giappone, l'ISPS handa championship. Dopo il primo, anche il secondo round è stato sospeso anzitempo per l'arrivo dell'oscurità. (ANSA)

