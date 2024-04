Il Milan ha scelto - un nome in pole per la panchina | esulta il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 27 aprile 2024) Ilnon continuerà con Pioli, i rossoneri ad oggi sembrano la rivale più accreditata in sede di mercato per Conte. Antonio Conte nella giornata di ieri è stato dato come vicinissimo al. Il tecnico ex Inter e Juventus, secondo vari addetti ai lavori, starebbe man mano cedendo alla corte sfrenata dei partenopei. Nello specifico, Aurelio De Laurentiis, amico di lunga data dell’allenatore pugliese, non avrebbe mai mollato la presa, cercando in ogni modo di convincere Conte ad accettare la propria proposta. Negli scorsi mesi, però, le rivali sembravano molte, forse troppe e difficilmente contrastabili: Bayern Monaco, Liverpool, PSG o la stessa Juventus. Tra queste anche il, che ha dovuto prima sciogliere il nodo relativo a Stefano Pioli., accelerata decisiva per la: cambia ...