Viva Conte al Napoli | non è un aziendalista ma questi sono problemi di De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 27 aprile 2024) I nomi degli allenatori accostati alormai li conoscono tutti., Pioli, Gasperini, Italiano. E a turno, circolarmente, ogni giorno ce ne è uno dato per certo. Insomma è come una mensa che ogni giorno della settimana prevede un cibo diverso. Salvo a ripetersi identico ogni settimana. La verità la conosce soltanto il presidente. Che fa bene a non parlarne con nessuno perché quando un cosa la si conosce in due non è più un segreto. Inoltre conoscendolo non si può escludere che dal cappello a cilindro esca fuori il quinto nome. Ieri è tornato prepotentemente alla ribaltata il nome di. Ovviamente sarei felicissimo sefosse il prescelto. Il curriculum, la personalità, la grinta del personaggiouna forte garanzia di rilancio della squadra e della società in generale. Ed ...