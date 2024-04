Così Kim può contare sull’aiuto di Russia e Iran e viceversa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 27 aprile 2024) Pochi giorni fa, la Corea del Nord ha condotto un test di una testata “super-grande” da utilizzare per i suoi missili da crociera strategici, oltre a un test di lancio di un nuovo missile antiaereo. Tutto fa parte degli sforzi del paese per espandere le proprie capacità militari, che il regime guidato da Kim Jon-un considera come un fattore esistenziale (Kim ha scommesso sulle capacità militari, in primis sull’arma atomica, anche come fattore di legittimazione a livello interno, e non può tornare indietro spiegava la ricercatrice Francesca Frassineti). I test servono per evolvere i programmi, perché ogni volta restituiscono risultati utili allo sviluppo e al miglioramento dei vari sistemi. Per questo, visto l’importanza che la dimensione ha per il regime, dal punto di vista tecnico devono continuare a ritmo costante. Allo stesso tempo, spostando l’attenzione su un lato più politico ...