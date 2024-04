Esordio Marcell Jacobs a Jacksonville oggi in tv | orario e come vederlo in tv e streaming

(Di sabato 27 aprile 2024) Finalmente ci siamo,è pronto a fare il suoin questa stagione. Il campione olimpico di Tokyo inizia il suo percorso che lo porterà, salvo inconvenienti, ai due appuntamenti più importanti di questo 2024: gli Europei in casa a Roma e le Olimpiadi di Parigi. Questa sera il velocista azzurro scalderà i motori a, in Florida, sede anche dei suoi allenamenti. Il 29enne azzurro nel Meeting delle East Coast Relays dovrà vedersela contro avversari di lusso: da Andre De Grasse a Trayvon Bromell. La partenza dai blocchi dei 100 metri è prevista per questa sera, sabato 27 aprile, alle ore 21:30 circa, le 15:20 della Florida. Non è prevista una diretta tv odella competizione. SportFace.

