Dalla Basilicata all’Europa tra problemi e prospettive

(Di sabato 27 aprile 2024) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 23 aprile all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Vittoria “chiara” e senza le solite contestazioni che fanno quasi sempre da deprimente cornice a ogni consultazione elettorale. Già quando lo spoglio delle schede riguardava metà delle 682 sezioni, la distanza tra Vito Bardi e l’inseguitore Piero Marrese andava sui dodici punti. Ma prima dell’exit pol, era molto diffusa la percezione che il Presidente uscente sarebbe rientrato a gonfie vele per svolgere il secondo mandato. A lui il 55,6 e al suo competitor il 42,9. Da qui il ringraziamento di Vito Bardi per la fiducia “che i lucani mi hanno accordato. E’ una grande responsabilità che sento verso tutti, anche verso quelli che non mi hanno votato o non si sono recati alle urne”. Particolare curioso: se a Bardi è mancato un voto, è proprio il suo. Non si è ...