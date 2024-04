Napoli - De Laurentiis vuole ripartire da Kvara

Viva Conte al Napoli: non è un aziendalista ma questi sono problemi di De Laurentiis I nomi degli allenatori accostati al Napoli ormai li conoscono tutti. Conte, Pioli, Gasperini, Italiano. E a turno, circolarmente, ogni giorno ce ne è uno dato per certo. Insomma è come una mensa che ogni giorno ...

Continua a leggere>>