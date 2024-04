Clermont-Reims domenica 28 aprile 2024 ore 15 | 00 | formazioni - quot - pronostici

(Di sabato 27 aprile 2024) La sconfitta di misura nell’anticipo contro il Lens mette ildi Gastien in una situazione quasi disperata, con 7 punti da recuperare sul quartultimo posto a 4 giornate dalla fine della Ligue1. I lanciers sono all’ultima spiaggia o quasi quest’oggi, quando affrontano in casa ildi Still, squadra che sembra aver detto addio ad ogni velleità europea dopo il KO interno contro il Montpellier. InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ligue 1, PSG quasi campione: lotta per l’Europa apertissima - La festa del Paris Saint-Germain è solo rimandata. La squadra di Luis Enrique sperava di chiudere i conti ieri, ma il Monaco ha mantenuto invariato il ...

Continua a leggere>>

Ligue 1 : Nantes, Metz, Le Havre, Lorient, Clermont : qui a vraiment le pire calendrier | OneFootball - Malgré des précieux succès à Nice ou plus récemment au Havre, Nantes reste fragile. Les cinq défaites sur les sept dernières rencontres peuvent en témoigner. Une fragilité qui ne sera pas facile à cor ...

Continua a leggere>>

La nostra schedina Under-Over: Liverpool la fissa, quota da 11.47 - Multipla under e over del weekend, 4 partite che analizziamo in base ai gol segnati: attenzione al Liverpool di nuovo in forma ...

Continua a leggere>>