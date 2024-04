FOTO Teatro Verdi - successo per il coro di voci bianche alla Boheme

(Di sabato 27 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri sera aldi Salerno è andata in scena l’applauditissima prima della Bohème. In una serata così bella e prestigiosa, c’è stato spazio e palcoscenico anche per “Ildelle” del, che si è esibito nel secondo quadro dell’opera di Giacomo Puccini. Negli anni, il “delle” ha partecipato a molte rappresentazioni tra le quali, oltre la Bohème, anche Turandot e Tosca. La compagine delle, guidate dal Maestro Silvana Noschese, dprofessoressa Tiziana Caputo e dpianista accompagnatrice Gabriella Iorio, ha ricevuto, al termine della prova generale ...

Pisa , 25 aprile 2024 – parte della cornice ornamentale posta sopra le volte dell'ingresso del Teatro Verdi a Pisa si è di stacca ta cade ndo a terra e senza provocare alcun ferito . E’ successo nel pomeriggio del 25 aprile. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Palestro per effettuare la ... Continua a leggere>>

Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta nel pomeriggio di oggi, 25 aprile 2024, in via Palestro per un dissesto statico. Parte della cornice ornamentale posta sopra le volte dell'ingresso del Teatro Verdi si è distaccata cadendo a terra L'articolo Pisa : crollano calcinacci dall’ingresso del ... Continua a leggere>>

Week end 27-28 aprile a Firenze e in Toscana: spettacoli ed eventi - L’arte del legno, previsto per l’autunno 2024 presso il Museo Stefano Bardini di Firenze. Sabato 27 alle 20.45 al teatro verdi (via Ghibellina, 99) Levante in concerto. Dopo il forfait dello scorso ...

Continua a leggere>>

Concerti, teatro, rassegne letterarie e trekking: ecco cosa fare stasera in Puglia - Dal festival letterario al trekking, passando per musica, concerti e teatro. Un altro sabato sera all'insegna dei grandi eventi in Puglia con un calendario ricco. Ma vediamo insieme cosa ...

Continua a leggere>>

Distacco del cornicione, sopralluogo a Pisa: "Il teatro è in sicurezza" - Sopralluogo dei vigili del fuoco e dei tecnici del Comune ieri mattina: "Subito mantovane per proteggere gli ingressi. Valuteremo altri interventi" ...

Continua a leggere>>