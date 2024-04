Simone Inzaghi in due parole

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 27 aprile 2024) Lo so per certo: c’è una persona che mi legge (e spesso mi corregge) tutte le settimane. Si chiama quasi come me, nel senso che porta le stesse mie iniziali, A.B. Rivolgo a lui più che ad altri alcune risposte alle sue domande (ne ha sempre fatte nella vita), come se questa, almeno per una volta, fosse una specie di rubrica del cuore. Per prima cosa A.B. mi chiede: chi è Scamacca? Rispondo che si tratta di un uomo metà calciatore e metà enigma, forse risolto. Sorride poco, parla con una voce dal tono basso, quasi mortificato dal suono emesso dalle sue stesse. Gioca con due catapulte al posto delle gambe, perché ogni tiro è come l’espressione di tutta la forza che possiede il suo corpo nervoso, e le pallottole che spara sono di ferro. È senza dubbio il miglior centravanti italiano e Spalletti intimamente lo sa, anche se per il momento non vuole ammetterlo in ...