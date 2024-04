Eccellenza Si chiudono i giochi con la 30^ | il programma e gli arbitri

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 27 aprile 2024) Il momento della verità per le squadre implicate in promozioni e retrocessioni dirette si paleserà tutto insieme a partire dalle 16.30 di domenica 28 aprile. Se per la Civitanovese sarà +3, servirà a poco la sfida in contemporanea del Montefano ma tutto ancora può accadere sia in testa che in coda VALLESINA, 26 aprile 2024 – Essendo stato un campionato totalmente incline ai colpi di scena, non poteva che essere la trentesima giornata ad esercitare il valore ultimo da associare alle sorti delle protagoniste di questa2023\2024. ‘Dulcis in fundo’. Ovviamente, non per tutte. Potrà esserlo per la Civitanovese, che al ‘Polisportivo’ attende una Jesina alla quale rigirare, con il pieno degli interessi, la polemica sconfitta dell’andata. Qualora per i rossoblu arrivasse l’ottava vittoria in casa della stagione, sarebbe realtà il ritorno in serie D e ...