LIVE MotoGP - GP Spagna 2024 in DIRETTA | FP2 alle 10 1 - Bagnaia sfida gli spagnoli a Jerez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.44 Il programma odierno dellasi aprirà10.10 con la seconda sessione di prove libere, mentre le qualifiche scatteranno10.50. 9.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella FP2, delle qualifiche e della Sprint del GP di, quarto round stagionale del Mondiale. Cronaca pre-qualifiche – Come vedere qualifiche e Sprint in tv/streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda sessione di prove libere, delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio di, quarto appuntamento stagionale del Mondiale ...