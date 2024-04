Pallamano A Silver Publiesse Chiaravalle - iniziano i play-off promozione | oggi gara 1 contro Haenna

gara uno di Semifinale play-off per la Dp Lubrificanti Libertas che, dopo aver battuto due a zero il Castelfranco Frogs, affronta, questa sera, alle 21, il Gea Grosseto, al "Palatagliate". "Affrontiamo una squadra molto forte – ha commentato Romani – che ha eliminato Valdicornia, sorprendendo gli ... Continua a leggere>>

riaprire la Serie e tornare a Grottazzolina. Emma Villas al lavoro per preparare al meglio Gara 2, domani sera al Palaestra, la sfida che può ri mette re in parità il punteggio: "Dopo la partita di domenica dove Grottazzolina ha imposto un gioco superiore al nostro, il nostro obiettivo è ... Continua a leggere>>

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv New York Knicks-Philadelphia 76ers, gara-2 del primo turno dei play-off NBA 2023/2024. Vanno a caccia del bis Brunson e compagni, che hanno vinto gara-1 di 7 punti e sperano di portare la serie sul 2-0 per poi affrontare le due sfide in ...

Continua a leggere>>