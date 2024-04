Dal nucleare all’Africa | le pericolose ambizioni dell’Iran

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 27 aprile 2024) Le manovre internazionalisi stanno facendo sempre più preoccupanti. Un primo aspetto da considerare è quello delle suenucleari. Negli scorsi giorni, Teheran ha rafforzato i propri legami con Paesi piuttosto pericolosi e in possesso di un arsenale atomico, come Pakistan e Corea del Nord. Il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, si è innanzitutto recato a Islamabad, per avviare una fase di distensione con il Pakistan dopo un periodo di significativa turbolenza. Inoltre, mercoledì, si è recata in Iran una delegazione nordcoreana. Questi movimenti vanno collegati al fatto che, a metà aprile, il Washington Post aveva riportato che Teheran sarebbe ormai a un passo dalla bomba atomica. Non solo. Pochi giorni fa, gli stessi vertici dell’Aiea hanno reso noto che il regime khomeinista potrebbe entrare in possesso nel giro di poche settimane ...