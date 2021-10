Polonia, il premier sfida l’Ue: “Noi sovrani, non accettiamo ricatti” (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott – “Non accettiamo minacce e ricatti”. La Polonia non intende piegarsi ai diktat Ue e replica secca all’invettiva odierna di Ursula von der Leyen. Il premier polacco, Mateusz Morawiecki, si è infatti spazientito nel sentire le parole del presidente della Commissione europea durante il dibattito sullo Stato di diritto all’Europarlamento, riunito oggi a Strasburgo. Le parole della von der Leyen “La recente sentenza della Corte costituzionale polacca mette in dubbio molte di queste cose – ha dichiarato la von der Leyen – siamo preoccupati per l’indipendenza dei giudici da tempo, perché l’immunità dei giudici è stata spesso rimossa senza giustificazione, questo minaccia l’indipendenza del sistema giudiziario che costituisce un pilastro dello stato di diritto. La situazione è peggiorata. La Commissione europea ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott – “Nonminacce e”. Lanon intende piegarsi ai diktat Ue e replica secca all’invettiva odierna di Ursula von der Leyen. Ilpolacco, Mateusz Morawiecki, si è infatti spazientito nel sentire le parole del presidente della Commissione europea durante il dibattito sullo Stato di diritto all’Europarlamento, riunito oggi a Strasburgo. Le parole della von der Leyen “La recente sentenza della Corte costituzionale polacca mette in dubbio molte di queste cose – ha dichiarato la von der Leyen – siamo preoccupati per l’indipendenza dei giudici da tempo, perché l’immunità dei giudici è stata spesso rimossa senza giustificazione, questo minaccia l’indipendenza del sistema giudiziario che costituisce un pilastro dello stato di diritto. La situazione è peggiorata. La Commissione europea ...

