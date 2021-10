Juventus, Allegri annuncia il ritorno di Dybala (Di martedì 19 ottobre 2021) Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa di vigilia ha parlato di Paulo Dybala. Domani è in programma la sfida in Russia contro lo Zenit valida per la fase a gironi della Champions League. L’allenatore della Juventus sul giocatore argentino ha detto: “Non ha ancora lavorato in gruppo ma dovrebbe esserci domenica“ Allegri,Juve,allenatore Il tecnico bianconero sugli altri giocatori infortunati quali De Ligt, Morata e Alex Sandro ha aggiunto: “De Ligt sta bene, è recuperato e gioca. Altrimenti avrebbe giocato Rugani. Anche Alvaro sta bene, vediamo se partirà o meno dall’inizio. Alex Sandro sta bene ma deciderò domani.” LEGGI ANCHE: Nuovo innesto per il Bologna: firmerà un biennale L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 19 ottobre 2021) Massimilianonel corso della conferenza stampa di vigilia ha parlato di Paulo. Domani è in programma la sfida in Russia contro lo Zenit valida per la fase a gironi della Champions League. L’allenatore dellasul giocatore argentino ha detto: “Non ha ancora lavorato in gruppo ma dovrebbe esserci domenica“,Juve,allenatore Il tecnico bianconero sugli altri giocatori infortunati quali De Ligt, Morata e Alex Sandro ha aggiunto: “De Ligt sta bene, è recuperato e gioca. Altrimenti avrebbe giocato Rugani. Anche Alvaro sta bene, vediamo se partirà o meno dall’inizio. Alex Sandro sta bene ma deciderò domani.” LEGGI ANCHE: Nuovo innesto per il Bologna: firmerà un biennale L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

