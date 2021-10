Basket | Champions League | il cuore non basta Brindisi ko anche contro il Cluj

Advertising

BlunoteWeb : #Basket: #HappyCasaBrindisi, #Vitucci ‘Percorso Champions compromesso’ - zazoomblog : LIVE – AEK-Treviso basket Champions League 2021-2022 RISULTATO IN DIRETTA - #AEK-Treviso #basket #Champions - sportface2016 : #BasketballCL, oggi in tv #AEK-#Treviso: ecco come vedere la partita - RassegnaZampa : #Basket #ChampionsLeague: altro stop, Brindisi cade anche col Cluj - TgrRaiPuglia : I romeni si impongono al PalaPentassuglia 76 a 71 -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Champions

Brindisi, 18 ottobre 2021 " L' Happy Casa Brindisi non riesce a dare continuità al successo ottenuto in campionato contro la Fortitudo , e, in BasketballLeague FIBA , viene sconfitta 71 - 76 dal Cluj Napoca , incassando così il secondo ko consecutivo europeo dopo quello contro l'Hapoel Holon . A trascinare al successo la compagine romena ci ...... la Serie BKT 2021 - 24, la UEFALeague (121 incontri su 137 a stagione), la UEFA Europa ... A completare il quadro le gare di Formula 1, MotoGP, il tennis internazionale e il grande...Brindisi, 18 ottobre 2021 – L’Happy Casa Brindisi non riesce a dare continuità al successo ottenuto in campionato contro la Fortitudo, e, in Basketball Champions League FIBA, viene sconfitta 71-76 dal ...Martedì 19 ottobre, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per la terza giornata di Champions League ...