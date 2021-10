Angelo Licheri morto | tentò di salvare Alfredino Lo speleologo che era lì | «Era una palla di fango | sento ancora il suo pianto»

(Di martedì 19 ottobre 2021) «Sentivogridare mamma basta, non ce la faccio più, adesso tiratemi fuori. Intanto io ero pronto a calarmi, insieme ad altri volontari eravamo in fila, la squadra responsabile...

Ultime Notizie dalla rete : Angelo Licheri

Moreno Pisto È morto cieco,, nel buio come era buio nel buco in cui si infilò nel 1981 per provare a tirare fuori Alfredino, 6 anni, da un pozzo artesiano. Simbolo di un destino perfido, uomo che si porta via i ...è morto la scorsa notte nella casa di cura di Nettuno dove viveva da tempo. Aveva 77 anni. Tutti gli italiani, anche quelli che erano bambini in quella torrida maledetta quasi estate ...Angelo Licheri, l'uomo che tentò di salvare Alfredini, è morto a 77 anni L'eroe che tentò di salvare la vita ad Alfredino Rampi, il bambino caduto nel pozzo di Vermicino nel lo ...FRASCATI (attualità) - Il commosso ricordo della comunità di Frascati ilmamilio.it 'Angelo Licheri, il volontario che la notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno 1981 si è recato a Frascati per ten ...