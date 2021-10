Francesco Renga acclamato dalle sue fan: “Bellissima giornata” – VIDEO (Di lunedì 18 ottobre 2021) Francesco Renga ha pubblicato sui social network un suo nuovo VIDEO ricevendo una pioggia di ‘like‘ e di commenti di complimenti da parte delle sue fan. Negli ultimi giorni si… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 18 ottobre 2021)ha pubblicato sui social network un suo nuovoricevendo una pioggia di ‘like‘ e di commenti di complimenti da parte delle sue fan. Negli ultimi giorni si… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Alessan20316061 : Non Carmen che scambia Francesco Renga per Biagio Antonacci e non Ainett che la corregge dicendo si tratti del cant… - Mariann47105177 : Ainett te ne intendi di musica ma queste non sono le vibrazioni ma Francesco renga ahahhahahah #GFVIP - radiocalabriafm : FRANCESCO RENGA - UN' ORA IN PIÙ - RADIOEFFEITALIA : Max Pezzali - Duri da battere (feat. Nek & Francesco Renga) - inlovewithcats_ : Questa mattina ho avuto un'epifania ossia che giusy ferreri è la versione femminile di francesco renga -