Vaccino covid, Ricciardi: “Con 90% copertura stato emergenza si potrà attenuare” (Di domenica 17 ottobre 2021) Green pass obbligatorio, “la misura ha già rivelato la sua efficacia e la dimostrerà ulteriormente, come è successo in Danimarca. Ci permetterà di tornare alla normalità e svolgere in sicurezza le attività al chiuso, alle quali non parteciperanno soggetti infetti e contagiosi”. Così, in un’intervista a La Repubblica, Walter Ricciardi, consulente del ministro alla Salute Roberto Speranza. Secondo Ricciardi “a protestare sono una minoranza. Come si è visto non riescono a comprendere quanto questa pandemia sia pericolosa. Se non tuteliamo la salute e l’economia, cioè il lavoro, ci troviamo nei guai. Invece noi siamo tra i migliori al mondo in questo senso”. Basterà raggiungere il 90% di prime dosi per stare tranquilli? “Sicuramente – dice Ricciardi – quella percentuale ci porrà in una condizione di maggiore serenità. Non è sufficiente a ... Leggi su italiasera (Di domenica 17 ottobre 2021) Green pass obbligatorio, “la misura ha già rivelato la sua efficacia e la dimostrerà ulteriormente, come è successo in Danimarca. Ci permetterà di tornare alla normalità e svolgere in sicurezza le attività al chiuso, alle quali non parteciperanno soggetti infetti e contagiosi”. Così, in un’intervista a La Repubblica, Walter, consulente del ministro alla Salute Roberto Speranza. Secondo“a protestare sono una minoranza. Come si è visto non riescono a comprendere quanto questa pandemia sia pericolosa. Se non tuteliamo la salute e l’economia, cioè il lavoro, ci troviamo nei guai. Invece noi siamo tra i migliori al mondo in questo senso”. Basterà raggiungere il 90% di prime dosi per stare tranquilli? “Sicuramente – dice– quella percentuale ci porrà in una condizione di maggiore serenità. Non è sufficiente a ...

