Roma | uomini violenti continuano a perseguitare le ex | arrestati due stalker

(Di domenica 17 ottobre 2021)– Gli agenti del VII Distretto di San Giovanni, impegnati nell’attività di contrasto dei reati di genere, hanno dato esecuzione, in questi giorni, a due distinte ordinanze di custodia cautelare, in carcere e ai domiciliari, a carico di 2 soggetti ritenuti gravemente indiziati di atti persecutori nei confronti dell’ex convivente e dell’ex coniuge. In entrambi i casi le difficoltà relazionali si sono acuite durante i mesi del lockdown, nel corso dei quali è avvenuta dapprima l’interruzione della convivenza ed in seguito sono arrivati comportamentie persecutori nei confronti delle 2 vittime. Nel primo caso lo, già destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento alla ex convivente, si è recato presso la sua abitazione ponendo in essere condotte violente, tanto da far richiedere l’intervento di una ...