Papa | Basta violenza | è sempre perdente

Nel corso dell'Angelus,Francesco ha ricordato i recenti attentati in Norvegia, Afghanistan e Gran Bretagna. 'Esprimo la mia vicinanza ai familiari delle vittime e vi prego, per favore, di ...

Nel corso dell'Angelus,Francesco ha ricordato i recenti attentati in Norvegia, Afghanistan e Gran Bretagna. 'Esprimo la mia vicinanza ai familiari delle vittime e vi prego, per favore, di abbandonare la via della ...Testo dell'allocuzione delCari fratelli e sorelle, buongiorno! Il Vangelo della Liturgia odierna (Mc 10,35 - 45) racconta ... a quella del servizio, quella cristiana? Serve impegno, ma non. ...Bisogna “preoccuparsi della fame degli altri, dei bisogni degli altri. Ci sono tanti bisognosi oggi e dopo la pandemia ancora di più”. Sono le parole con le quali Papa Francesco ha introdotto l’Angelu ...Il Santo Padre ha espresso la sua vicinanza ai familiari delle vittime dei recenti attentati in Norvegia, Afghanistan e Gran Bretagna ...