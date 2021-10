Milano: De Corato, 'discoteche riaprono e c'è già accoltellamento, pochi vigili in strada' (Di domenica 17 ottobre 2021) Milano, 17 ott. (Adnkronos) - "Come denuncio da tempo, di notte Milano è abbandonata a sé stessa. Come è possibile garantire la sicurezza della città quando la polizia locale ha in servizio soltanto tre pattuglie?". Se lo chiede l'assessore regionale Riccardo De Corato (Fdi), a proposito di quanto accaduto a una donna di 32 anni, accoltellata in via di Tocqueville a Milano durante una lite tra un gruppo di italiani e uno di africani. "Rivolgo a questa donna un messaggio di vicinanza e l'augurio che possa rimettersi al più presto. Quello che è accaduto - aggiunge - è un fatto gravissimo, avvenuto non in periferia ma nella zona della movida di Corso Como a due passi dal Duomo e dalla casa del sindaco". L'aggressione è avvenuta nella notte ma fino alla tarda serata di ieri c'è stato anche il corteo non autorizzato dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021), 17 ott. (Adnkronos) - "Come denuncio da tempo, di notteè abbandonata a sé stessa. Come è possibile garantire la sicurezza della città quando la polizia locale ha in servizio soltanto tre pattuglie?". Se lo chiede l'assessore regionale Riccardo De(Fdi), a proposito di quanto accaduto a una donna di 32 anni, accoltellata in via di Tocqueville adurante una lite tra un gruppo di italiani e uno di africani. "Rivolgo a questa donna un messaggio di vicinanza e l'augurio che possa rimettersi al più presto. Quello che è accaduto - aggiunge - è un fatto gravissimo, avvenuto non in periferia ma nella zona della movida di Corso Como a due passi dal Duomo e dalla casa del sindaco". L'aggressione è avvenuta nella notte ma fino alla tarda serata di ieri c'è stato anche il corteo non autorizzato dei ...

