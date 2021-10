LIVE Serie B 17 10 21 | Cittadella-Spal | segui la diretta del match

Advertising

juventusfc : #FINOALLAFINE! KICK-OFF DI #JUVEROMA! DAI RAGAZZI, OBIETTIVO 3 PUNTI!!! Live Match: - juventusfc : #JuventusWomen già avanti 2??-0??! ?? Ottimo approccio, bianconere, a caccia di un altro record straordinario! ??… - JoseJim18232305 : RT @juventusfc: #FINOALLAFINE! KICK-OFF DI #JUVEROMA! DAI RAGAZZI, OBIETTIVO 3 PUNTI!!! Live Match: - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Venezia 20-10 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Venezia #20-… - angelicuuuuu : RT @juventusfc: #FINOALLAFINE! KICK-OFF DI #JUVEROMA! DAI RAGAZZI, OBIETTIVO 3 PUNTI!!! Live Match: -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Serie

QUOTIDIANO NAZIONALE

SPORT FotoA Azzurri in campo con maglia speciale per Halloween IL MESSAGGIO Striscioni contro il razzismo al MaradonaA Foto IL TECNICO Napoli, Spalletti: 'Vogliamo difendere il primo ...Domani sera Venezia - Fiorentina ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DIA ). Juventus - Roma 0 - 0 () Juventus (4 - 4 - 1 - 1): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, ...Serie B, pari in Cremonese-Benevento e Parma-Monza. LIVE: Cittadella-Spal 0-0 del 17/10/2021 alle 20:45 Il programma di questa domenica di Serie B prevede tre match molto importanti per le squadre in ...Mourinho, nella conferenza stampa della vigilia, aveva caricato così la squadra: “Loro sono superiori, ma dobbiamo avere il coraggio di fare la partita. Per me e Max conta solo il risultato”.