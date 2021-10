LIVE – Olimpia Milano-Venezia 34-15, Serie A1 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 17 ottobre 2021) La DIRETTA testuale di AX Armani Exchange Milano-Umana Reyer Venezia, sfida valida per la quarta giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Dopo la sconfitta contro la Virtus, altra trasferta ai limiti del proibitivo per i lagunari, ma la classifica impone quantomeno di sfoderare una prestazione convincente. Dall’altra parte, i padroni di casa volano sulle ali dell’entusiasmo essendo a punteggio pieno sia in campionato che in Eurolega. L’appuntamento con la palla a due è fissato per le ore 20:45 di domenica 17 ottobre, con Sportface che vi terrà aggiornati su quanto succede sul parquet del Mediolanum Forum. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR ... Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) Latestuale di AX Armani Exchange-Umana Reyer, sfida valida per la quarta giornata dellaA1di. Dopo la sconfitta contro la Virtus, altra trasferta ai limiti del proibitivo per i lagunari, ma la classifica impone quantomeno di sfoderare una prestazione convincente. Dall’altra parte, i padroni di casa volano sulle ali dell’entusiasmo essendo a punteggio pieno sia in campionato che in Eurolega. L’appuntamento con la palla a due è fissato per le ore 20:45 di domenica 17 ottobre, con Sportface che vi terrà aggiornati su quanto succede sul parquet del Mediolanum Forum. COME VEDERE LA PARTITA INCOME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Venezia 20-10 Serie A basket in DIRETTA: dominio dei padroni di casa nel primo quarto -… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Venezia 20-10 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Venezia #20-… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Venezia Serie A basket in DIRETTA: la troupe di Messina vuole rispondere alla Virtus -… - MagdiBruja : Siamo live Forza Olimpia ???? Ciao @rosso_cristiano @HikenNoFede2 - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Serie A Basket UnipolSai 2021/22 - L’Olimpia Milano torna sul parquet di casa dopo le due vittorie i… -