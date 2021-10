Il Napoli lancia la nuova maglia per Halloween (Di domenica 17 ottobre 2021) Il Napoli ha lanciato la nuova divisa per celebrare Halloween. La maglia da gioco, di colore nero e con una grafica a ragnatele bianche, è firmata anche in questo caso da EA7, come tutte le altre divise da gioco della stagione 2021/22 dei partenopei. «EA7 firma la nuova maglia che i giocatori del Napoli indosseranno L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 17 ottobre 2021) Ilhato ladivisa per celebrare. Lada gioco, di colore nero e con una grafica a ragnatele bianche, è firmata anche in questo caso da EA7, come tutte le altre divise da gioco della stagione 2021/22 dei partenopei. «EA7 firma lache i giocatori delindosseranno L'articolo

Advertising

NinoSaltato : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, il #Napoli lancia la nuova maglia per #Halloween: in vendita a 125 euro - CalcioFinanza : Ufficiale, il #Napoli lancia la nuova maglia per #Halloween: in vendita a 125 euro - SchneiderItalia : Un mozzicone impiega oltre 5 anni per decomporsi. Figuriamoci i 30.000 raccolti dai nostri colleghi sulla spiaggia… - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Il Napoli lancia una maglia speciale per Halloween - news24_inter : L'ex attaccante candida Spalletti #inter #napoli -