Brescia, non è stato il padre ma il fratello 13enne a esplodere il colpo di fucile che ha ucciso la ragazzina di 15 anni (Di domenica 17 ottobre 2021) Non è stato il padre bensì il figlio tredicenne a esplodere il colpo di fucile che ieri sera a San felice del Benaco, nel Bresciano, ha ucciso una ragazzina di 15 anni. È quanto emerso dall’interrogatorio del padre che è stato sentito nella notte dal pubblico ministero di Brescia Carlo Milanesi. padre e figlio stavano mostrando il fucile alla ragazzina quando il 13enne ha premuto il grilletto colpendo la sorella in pieno petto. Le quindicenne è morta sul colpo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Non èilbensì il figlio tredicenne aildiche ieri sera a San felice del Benaco, nelno, haunadi 15. È quanto emerso dall’interrogatorio delche èsentito nella notte dal pubblico ministero diCarlo Milanesi.e figlio stavano mostrando ilallaquando ilha premuto il grilletto colpendo la sorella in pieno petto. Le quindicenne è morta sul. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

marcotravaglio : BRESCIA È IN UNGHERIA Non auguro a Piercamillo Davigo di finire sotto processo per rivelazione di segreto a Brescia… - siwel44it : RT @fattoquotidiano: #ULTIMORA | Brescia, a sparare il colpo di fucile è stato il fratellino della 15enne deceduta - fattoquotidiano : Brescia, non è stato il padre ma il fratello 13enne a esplodere il colpo di fucile che ha ucciso la ragazzina di 15… - fattoquotidiano : #ULTIMORA | Brescia, a sparare il colpo di fucile è stato il fratellino della 15enne deceduta - Open_gol : Non sarebbe stato il padre a far partire il colpo di fucile che ha ucciso la figlia 15enne -