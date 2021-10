Botte al padre e alla madre, in manette il 37enne figlio violento (Di domenica 17 ottobre 2021) Moncalieri: tossicodipendente pretendeva soldi dagli anziani genitori “per andare a bere”. Per la madre 15 giorni di prognosi Leggi su lastampa (Di domenica 17 ottobre 2021) Moncalieri: tossicodipendente pretendeva soldi dagli anziani genitori “per andare a bere”. Per la15 giorni di prognosi

Botte al padre e alla madre, in manette il 37enne figlio violento Al rifiuto, iniziano le botte. Selvagge e furiose. Prima prende il padre e lo scaraventa per terra, poi si avventa sulla mamma e la colpisce senza sosta. La donna tenta di chiamare subito aiuto con ...

Botte al padre e alla madre, in manette il 37enne figlio violento MONCALIERI. Quel figlio violento e schiavo della droga lo avevano già denunciato due volte, ma poi il cuore di mamma e papà aveva avuto il sopravvento. Dopo le botte si calmava e diceva di volersi far ...

