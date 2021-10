Bici, per lui una passione infinita: addio al ciclista Bruno Chiodi: domani l'ultimo saluto (Di domenica 17 ottobre 2021) FERMO - Nuovo lutto nel mondo del ciclismo. Morto, all'età di 78 anni, all' ospedale di Fermo, il fermano Bruno Chiodi. Da giovane si era distinto da Esordiente e da Allievo, categorie nelle quali si ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 17 ottobre 2021) FERMO - Nuovo lutto nel mondo del ciclismo. Morto, all'età di 78 anni, all' ospedale di Fermo, il fermano. Da giovane si era distinto da Esordiente e da Allievo, categorie nelle quali si ...

Advertising

IlTelegrafo : 'Hanno aggredito mio padre per rubargli la bici' - freseash : bici per il caffè #bikeforcoffee #biciperilcaffè #menikmatibersepeda #warungkopigempol #bekasicityloop… - CorriereBN : Da Roma a Marsiglia in bici. Arianna Meschia ha pedalato per 1.100 chilometri e raccolto fondi destinati a #88bikes… - benzinazero : RT @Legambici: Gli esseri umani parlano tra loro, anche quando vanno in #bici. Se una #ciclabili è troppo stretta il problema è la carreggi… - Elis4b : Attori italiani: stuntman per girare una scena dove vanno in bici. Attori russi: #YuliaPeresild #KlimShipenko -