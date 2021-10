Andrea Cembali | escursionista 29enne precipita sul Corno alle Scale e muore | “Si era sporto per fare una fotografia”

(Di domenica 17 ottobre 2021) E’ morto dopo essersiperuna foto l’to per diversi metri sulla via dei Balzi dell’Ora, Comprensorio, nel bolognese. La vittima si chiamava, 29 anni, residente a Imola. Il giovane era in compagnia di un amico col quale aveva deciso diun’escursione nel comprensorio del, un tragitto classificato per Escursionisti Esperti. I due Trekker avevano già percorso diversa strada, quando già arrivati a questo 1850, ilsi èperuna foto, secondo quanto riferito dall’amico, ed è caduto per molti metri. L’allarme è scattato ...

Si è verificato un grave incidente sull'Appennino tosco-emiliano: un escursionista, Andrea Cembali, 29 anni, è morto cadendo dalla via dei Balzi dell'Ora, nel comprensorio del Corno alle Scale, in pro ...
Stava percorrendo la via dei Balzi dell'Ora, via nel comprensorio del Corno alle Scale quando, per motivi ancora in corso di ricostruzione, sarebbe caduto in un burrone. Una caduta risultata fatale a ...