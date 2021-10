Violenti furti in Romania | ricercato rintracciato a Roma | arrestato 24enne

(Di sabato 16 ottobre 2021) Sulle sue spalle pendeva un mandato di arresto europeo perché, seppur giovanissimo, si era reso protagonisti dicommessi in. Ma la fuga del ladro, unromeno, pluripregiudicato, è stata interrotta dai Carabinieri della StazionePrima Porta che, durante i servizi di controllo del territorio, lo hannoeuropeoIl ragazzo, che nonostante la giovane età era già stato condannato a scontare una pena di 3 anni e 6 mesi di carcere per alcunicommessi con estrema violenza tra il 2017 e il 2019 nel proprio paese d’origine, è stato controllato nel corso di un servizio di controllo finalizzato al ...

